L1: facile vainqueur d'Angers, Lens retrouve la 2e place du classement

Les joueurs de Lens le 18 mars 2023 © Sameer Al-DOUMY / AFP

3 mn

Lens (AFP) – Lens et Loïs Openda ont fait le plein de confiance avant la trêve internationale, avec un large succès samedi contre Angers (3-0) lors de la 28e journée de Ligue 1, une victoire qui permet aux Sang et or de reprendre provisoirement la deuxième place du championnat.