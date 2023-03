Ligue 1: Brice Samba chez les Bleus, l'obstiné récompensé

Lens (AFP) – Des années à ronger son frein, puis une ascension fulgurante de la D2 anglaise aux Bleus en moins d'un an: voici la trajectoire de Brice Samba, gardien de Lens qui découvrira l'équipe de France après la réception d'Angers samedi (21h00) lors de la 28e journée de Ligue 1.

"Il y a tout qui parle pour lui", a justifié Didier Deschamps jeudi en conférence de presse, quelques minutes après avoir annoncé la première convocation du Lensois, pour la réception des Pays-Bas le 24 mars puis un déplacement en Irlande le 27.

"Je vais bien regarder cette liste, j'espère y être", avait prévenu Brice Samba début mars, en conférence de presse. Ses performances cette saison en tant que dernier rempart de la meilleure défense de L1 et son aisance balle au pied lui ont permis d'être préféré à Alban Lafont, le gardien de Nantes.

A quasiment 29 ans, pourtant, le portier sang et or aurait pu penser son heure passée. La semaine prochaine, à Clairefontaine, il fera presque office d'ancien dans les vestiaires, seuls quatre joueurs étant plus âgés que lui dans la liste des 23 dévoilée par "DD".

Il faut dire que Brice Samba, s'il est aujourd'hui indiscutable dans les cages lensoises, a d'abord pris son temps. A l'été 2018, à 24 ans, il n'a qu'une grosse vingtaine de matches professionnels à son actif sous les maillots du Havre, de Marseille, de Nancy et de Caen.

C'est alors que sa carrière finit par prendre de l'épaisseur. Rémy Vercoutre, dont il était la doublure dans les cages caennaises, raccroche les crampons. Samba est promu N.1.

"Une dimension supérieure"

Une saison qui se solde par une relégation en Ligue 2, poussant Samba à quitter la Normandie. A l'aube de la saison 2019/2020, il pose ses valises à Nottingham Forest, en D2 anglaise, où il devient immédiatement titulaire.

Trois ans plus tard, alors que Nottingham Forest vient d'obtenir sa montée en Premier League, Samba ne peut résister aux sirènes de Lens, qui vient de finir à une belle septième place en Ligue 1.

Le natif de Linzolo, au Congo, a beau être alors inconnu du grand public, Lens est immédiatement conscient d'avoir fait un gros coup. "Quand il a signé chez nous, on avait une connaissance du gardien qui nous permettait de dire que, peut-être à un moment, ce serait un gardien qui aurait le potentiel pour être en équipe de France", s'est remémoré le coach artésien, Franck Haise, jeudi face à la presse. "C'est un gardien qui est à maturité aujourd'hui, il a pris avec le club une dimension supérieure".

Avec son nouveau portier, Lens se hisse rapidement dans le peloton de tête de la Ligue 1. Et Brice Samba devient l'un des nouveaux chouchous de Bollaert.

Si Lens n'a encaissé que 21 buts en 27 journées, soit trois de moins que Nice et cinq de moins que le Paris SG, c'est en bonne partie grâce à son gardien, auteur de quelques parades spectaculaires à une main.

A tel point qu'après le derby face à Lille (1-1), début mars, ses performances avaient été saluées par son homologue chez les Dogues, Lucas Chevalier: "Sans lui, Lens n'est pas à cette place (...) C'est un top gardien de la Ligue 1".

"Franchement, il mérite d'être dans les trois (gardiens en équipe de France)", avait alors jugé Chevalier. Le mérite a été récompensé.

