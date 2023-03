Après le feu, l'électricité et internet, la révolution de l'intelligence artificielle "générale"

Le lancement de ChatGPT fin novembre par la start-up californienne OpenAI a lancé une course à l'intelligence artificelle générative, capable de produire des contenus de plus en plus perfectionnés © Lionel BONAVENTURE / AFP/Archives

San Francisco (AFP) – Le déploiement à toute vitesse d'une intelligence artificielle (IA) de plus en plus "générale", dotée de capacités cognitives humaines et donc susceptible de bouleverser de nombreux métiers, est considéré comme inéluctable dans la Silicon Valley et suscite une fascination qui submerge les voix appelant à ralentir le rythme.