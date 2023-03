L1: Marseille met fin à l'invincibilité de Reims et reprend la 2e place

Reims (AFP) – Porté par Alexis Sanchez, Marseille a récupéré la deuxième place de Ligue 1 en allant s'imposer à Reims (2-1), dimanche en clôture de la 28e journée, mettant fin à la série de 19 matches sans défaite des Rémois en championnat.

Publicité Lire la suite

Provisoirement dépassés samedi par Lens (57 pts), vainqueur d'Angers (3-0), les Olympiens sont de nouveau deuxièmes de Ligue 1 avec 59 points, à seulement sept unités du leader, le Paris SG, défait plus tôt dimanche par Rennes (2-0).

La défense rémoise, qui restait sur six matches sans encaisser de but en championnat, a plié face aux assauts phocéens, et Will Still a subi sa première défaite en Ligue 1 depuis qu'il a remplacé Oscar Garcia sur le banc de Reims, en octobre.

Avec 43 points, Reims recule au 9e rang, dépassé par Lorient (8e, 44 pts).

Décomplexés face à un candidat au podium qui les avait battus 4-1 à l'aller, en tout début de saison, les Rémois ont pourtant ouvert le score dès la 13e minute. Après un magnifique contrôle, Marshall Munetsi a emmené le ballon sur la gauche de la surface avant de servir en retrait Folarin Balogun, qui a inscrit son 17e but de la saison en championnat.

Dans un début de match totalement débridé, Marseille n'a eu besoin que de quelques minutes pour égaliser. Sur l'engagement, Thibault De Smet a commis une grosse faute sur Cengiz Ünder, offrant un coup franc à 25 mètres dans l'axe aux Olympiens. Une occasion en or qu'Alexis Sanchez a convertie d'une sublime frappe en cloche, avec l'aide du montant gauche de la cage de Yehvann Diouf (16e).

La vista d'Alexis Sanchez

Jordan Veretout de l'OM à la lutte avec Marshall Munetsi, de Reims, en Ligue 1 le 19 mars 2023 au stade Auguste-Delaune à Reims © FRANCOIS LO PRESTI / AFP

La vista de l'attaquant chilien a à nouveau payé un quart d'heure plus tard. Après s'être fait oublier du capitaine rémois Yunis Abdelhamid, Sanchez a réceptionné seul face à Yehvann Diouf un long ballon de Pau Lopez, qu'il n'a plus eu qu'à pousser au fond des filets (29e).

Loin de se laisser abattre, Reims a continué de chercher l'ouverture en seconde période, et eu plusieurs opportunités pour égaliser.

D'abord, une tête de Marshall Munetsi a heurté l'extérieur du poteau droit de Pau Lopez (58e), puis le gardien marseillais a détourné d'une main un coup franc d'Alexis Flips qui filait en lucarne (61e).

Munetsi a eu une nouvelle occasion quelques minutes plus tard, mais Pau Lopez s'est interposé sur son tir (66e). Sur le contre, Nuno Tavarez a dribblé Yehvann Diouf hors de la surface rémoise mais a ensuite totalement manqué sa frappe.

Le milieu de Reims Dion Lopy s'est à son tour illustré quelques minutes plus tard d'une frappe puissante à l'entrée de la surface, arrêtée sans mal par Pau Lopez (72e).

Marseille n'a jamais réussi à inscrire le but du K-O, malgré une belle occasion pour Samuel Gigot, servi seul dans la surface par Alexis Sanchez, mais qui n'a pas cadré sa tête (83e).

Le gardien de l'OM Pau Lopez s'interpose devant l'attaquant de Reims Folarin Balogun en Ligue 1 le 19 mars 2023 au stade Auguste-Delaune à Reims © FRANCOIS LO PRESTI / AFP

Dans le temps additionnel, Reims a eu une dernière occasion d'égaliser mais Balogun a vu sa frappe taper le poteau gauche de Lopez (90e+3), scellant le succès marseillais.

© 2023 AFP