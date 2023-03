Ligue1: Monaco retrouve la victoire, sans briller

Ajaccio (AFP) – Une victoire, enfin ! Après quatre matches sans succès, toutes compétitions confondues, Monaco s'est enfin imposé dimanche en allant battre Ajaccio 2-0, sans particulièrement briller.

Alors qu'ils n'avaient pris qu'un seul point lors des trois dernières journées de Ligue 1, les hommes de Philippe Clement se sont donc remis dans le sens de la marche et restent dans la course au podium. En attendant le match Reims-OM dimanche soir, l'ASM est en effet 4e, à deux longueurs de Marseille et à trois de Lens.

Pour ramener ces trois points de Corse, l'entraîneur monégasque avait pour une fois misé sur le duo Wissam Ben Yedder - Breel Embolo, qu'il rechigne habituellement à aligner ensemble.

Les deux attaquants n'ont pas affiché une immense complémentarité mais c'est bien Ben Yedder qui a ouvert le score, peu avant la demi-heure de jeu.

Sur un coup franc parfaitement frappé par Caio Henrique, Guillermo Maripan, dont le retour a fait du bien à la défense de l'ASM, a frappé de la tête. Benjamin Leroy a réussi un bel arrêt mais Ben Yedder avait bien suivi pour inscrire son 17e but de la saison en championnat (1-0, 27e).

En deuxième période, l'exclusion de Cyrille Bayala à la 53e minute pour une semelle sur Caio Henrique puis, peu après, la sortie sur blessure de Youssef Belaïli, ont facilité la tâche de Monaco.

Mais l'équipe de la Principauté n'a jamais semblé totalement sereine, comme l'a prouvé la grosse occasion ratée par Riad Nouri après une grossière erreur de Ruben Aguilar.

En fin de match, alors que Ben Yedder était sorti assez mécontent, l'ASM s'est tout de même mise à l'abri grâce à un but de Krépin Diatta au bout d'une bonne action collective (2-0, 84e).

Pour Ajaccio, la situation se complique encore. Battus six fois lors des sept dernières journées, avec seulement deux buts inscrits, lors du succès obtenu face à Troyes (2-1), les Corses restent 18e et relégables.

