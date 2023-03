Ski alpin: Shiffrin termine au sommet, un trophée pour Braathen

Soldeu (Andorre) (AFP) – L'Américaine Mikaela Shiffrin a parfaitement conclu la saison de ski alpin dimanche lors du géant de Soldeu (Andorre) avec une 88e victoire en Coupe du monde, améliorant son propre record.

La slalom masculin qui a suivi a offert au grand talent norvégien Lucas Braathen son premier trophée, le petit globe du slalom.

Shiffrin, pour son 14e succès de l'hiver, a elle devancé la Norvégienne Thea Louise Stjernesund et la Canadienne Valérie Grenier.

"Je me sens bien. C'est incroyable. On s'est battu avec les filles sur cette seconde manche. J'espère revenir l'année prochaine et faire aussi bien. Je vais retourner aux Etats-Unis, aller un peu à la plage, j'espère que tu viendras!", a-t-elle lancé, hilare, au micro de la Fédération internationale de ski (FIS) tenu par son compagnon skieur Aleksander Aamodt Kilde.

La skieuse de 28 ans a terminé de façon parfaite une saison d'anthologie qui l'aura vue dépasser les records de victoires en Coupe du monde de sa compatriote Lindsey Vonn (82), puis du Suédois Ingemar Stenmark (86), une marque historique du ski alpin.

Shiffrin a relégué loin la concurrence et remporté pour la 5e fois le classement général de la Coupe du monde (après 2017, 2018, 2019 et 2022) avec 2.206 points, le deuxième meilleur total de tous les temps derrière le record de la Slovène Tina Maze (2.414 points en 2013).

L'Américaine, victorieuse des petits globes du slalom et du géant, a également été sacrée championne du monde du géant en février à Méribel, en plus de deux médailles d'argent (super-G et slalom).

Mikaela Shiffrin lors du géant de Soldeu en Andorre, le 19 mars 2023 © CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Au passage, elle est devenue dimanche la skieuse la plus victorieuse de l'histoire du circuit mondial en géant (21 succès), devant la Suissesse Vreni Schneider (20).

Braathen récompensé

De retour au sommet après quelques années un peu moins faciles, elle semble sans limite et pourrait amasser dans les années à venir un palmarès unique.

Le géant féminin a également été marqué par les adieux de la Française Tessa Worley, skieuse à la longévité sans égal, double championne du monde de la spécialité en 2013 et 2017. Sa coéquipière Coralie Frasse-Sombet a aussi mis fin à sa carrière dimanche.

Quelques minutes plus tard, le slalom masculin a offert un intense suspense.

Sur une piste rendue difficile par les températures élevées, deux Norvégiens se sont disputés le petit globe de slalom.

Le jeune et fantasque Lucas Braathen (22 ans) a tenu la pression pour devancer son expérimenté compatriote Henrik Kristoffersen (28 ans et déjà trois fois sacré meilleur slalomeur de la saison).

Le Norvégien Lucas Braathen à Soldeu, le 19 mars 2023 © Lionel BONAVENTURE / AFP

Privé de la victoire du jour par le Suisse Ramon Zenhäusern, Braathen a concrétisé les attentes placées en ce grand talent, capable de briller en slalom, en géant et même désormais en super-G lorsqu'il prend le départ.

Il est récompensé d'une saison pleine en slalom, malgré une opération à la suite d'une appendicite, avec six podiums dont deux victoires.

Vainqueur du classement général pour la deuxième année consécutive, le Suisse Marco Odermatt a assisté en spectateur à la course, lui qui ne dispute pas cette discipline.

Le champion olympique français Clément Noël est sorti lors de la première manche. Alexis Pinturault a pris la 10e place, alors qu'il compte laisser de côté le slalom à partir de la saison prochaine.

