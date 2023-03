L'ex-otage Olivier Dubois "bientôt de retour en France", "immense soulagement" de Macron

Paris (AFP) – Emmanuel Macron a exprimé lundi son "immense soulagement" après la libération du journaliste français Olivier Dubois près de deux ans après son enlèvement par des jihadistes au Mali et qui sera "bientôt de retour en France".

"Grande reconnaissance au Niger pour cette libération", a dit le président français dans un tweet après s'être entretenu au téléphone avec le journaliste, arrivé lundi à l'aéroport de Niamey.

Dans un communiqué, l'Elysée a confirmé que le président avait appris sa "libération par les autorités nigériennes", sans autre précision sur les circonstances.

"Il se félicite de le savoir en bonne santé et bientôt de retour en France" et "salue et se réjouit aussi de la libération du ressortissant américain Jeffery Woodke, intervenue au même moment", a précisé la présidence.

"Le président de la République exprime sa reconnaissance envers le Niger pour cette libération et réaffirme l’engagement de la France dans la lutte contre le terrorisme au Sahel", conclut l'Elysée.

A l'Assemblée nationale, l'ensemble des députés et ministres, debout, ont rendu hommage à Olivier Dubois.

Olivier Dubois, dont on ne sait pas s'il est resté au Mali pendant toute la durée de sa détention, était le seul otage français recensé non retenu par un Etat dans le monde depuis la libération en octobre 2020 de Sophie Pétronin, également enlevée au Mali.

