Séisme en Turquie et Syrie: 7 milliards d'euros de promesses d'aide internationale

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en conférence de presse à l'issue d'une conférence des donateurs après les séismes en Turquie et en Syrie, à Bruxelles, le 20 mars 2023 © John THYS / AFP

Bruxelles (AFP) – Les donateurs internationaux se sont engagés lundi à Bruxelles à apporter 7 milliards d'euros d'aide aux populations de Turquie et de Syrie affectées par le séisme du 6 février, qui a fait plus de 56.000 morts et des dégâts évalués à plus de 100 milliards d'euros.