Wall Street ouvre en ordre dispersé, stabilisation en vue mais First Republic chute

Des opérateurs du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert sur une note contrastée lundi, montrant des signes de stabilisation après une semaine très agitée, même si la nervosité peine à se dissiper, la banque régionale américaine First Republic chutant de nouveau.