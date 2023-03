Au Maghreb, les Libyens aussi veulent mettre leur couscous à l'honneur

La cheffe libyenne Monira Zwait, prépare un coucous dans la cuisine de son restaurant à Tripoli, le 8 mars 2023 © Mahmud Turkia / AFP

4 mn

Sabratha (Libye) (AFP) – Plat du Maghreb associé au Maroc, à l'Algérie et à la Tunisie, le couscous est aussi une affaire libyenne. Après un demi-siècle de dictature et de chaos, les Libyens aspirent à une reconnaissance internationale pour leur patrimoine gastronomique et culturel.