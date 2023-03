De YouTube à TikTok, ces jeunes qui rebattent les cartes de l'information

De g. à d. : les fondatrices de Ac2ality, Daniela McArena Alvarez, Gabriela Campbell, Maria Murillo Sanchis et Paula Muñoz Soriano, à Las Rozas, dans la banlieue de Madrid, le 8 février 2023

Madrid (AFP) – Dans la banlieue de Madrid, quatre amies créent des vidéos résumant l'actualité visionnées des millions de fois sur TikTok où, comme d'autres jeunes, elles ont renouvelé la façon de s'informer et distancé les médias traditionnels.

Moins de trois ans après sa création, leur compte ac2ality est suivi par 4,3 millions de personnes, un nombre d'abonnés bien supérieur à celui de la plupart des grands médias sur ce réseau social.

L'idée émerge lorsque deux d'entre elles, alors étudiantes à Londres, font face entre 2016 et 2020 à un trop-plein d'informations sur le Brexit.

"Nous lisions un paquet d'articles (de journaux), mais nous n'arrivions pas à avoir une compréhension plus générale" du sujet, raconte Gabriela Campbell, diplômée en biotechnologie de 26 ans. Si "c'était difficile pour nous, cela devait l'être pour d'autres", explique-t-elle.

Avec pour mantra de "traduire les journaux" en vidéos d'une minute et sans avoir la prétention de se dire journalistes, elles décident en juin 2020, avec deux autres amies, de créer ac2ality au moment où le réseau social chinois, aux vidéos courtes et verticales, se propage à une vitesse fulgurante chez les jeunes.

Selon un rapport de l'institut Reuters pour l'étude du journalisme, rattaché à l'université d'Oxford, ac2ality est désormais le premier compte d'actualité en langue espagnole sur TikTok.

Créée en quelques minutes à l'aide d'un smartphone, d'une lampe circulaire et de quelques images rudimentaires, leur vidéo racontant le début de l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février 2022 a été vue plus de 17 millions de fois.

"Parler à une génération"

Les réseaux sociaux, notamment YouTube, Instagram et TikTok, sont devenus les premières sources d'information chez les jeunes selon différentes études, comme celle du régulateur britannique Ofcom datant du mois de juillet.

Paula Muñoz Soriano, co-fondatrice de Ac2ality, travaille à Las Rozas, près de Madrid, le 8 février 2023 © PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Si des médias créés "par des jeunes et pour les jeunes" sur les réseaux sont déjà devenus des poids lourds, comme Brut en France, "désormais, ce ne sont plus nécessairement des entreprises" qui sont à l'origine de comptes d'actualité, mais "de simples individus" en mesure "d'atteindre un nombre gigantesque de personnes" grâce aux recommandations des algorithmes, explique à l'AFP Nic Newman, chercheur à l'institut Reuters.

En France, HugoDécrypte est l'un des comptes d'actualité les plus suivis et est parvenu à interviewer Emmanuel Macron ou Bill Gates. Son fondateur, le YouTubeur Hugo Travers, 25 ans, revendique, dans un entretien à l'AFP, savoir "parler à une génération" dont une partie "décrochait" lorsqu'elle "suivait l'actualité dans les médias plus traditionnels".

La popularité de ces comptes sur les réseaux, "où les médias bataillent pour notre attention" dans un contexte d'"infobésité", réside dans leurs formats courts, didactiques, créatifs, sur un ton plus léger, observe Susana Pérez Soler, professeure de journalisme numérique et chercheuse à l'université Ramón Llull de Barcelone.

Tout en avertissant qu'il s'agit, dans le cas d'ac2ality, d'un "résumé" de l'actualité et "non de journalisme", qui demande "un travail d'investigation (...) et de vérification de la véracité des sources".

Convoitise

Les millions d'abonnés de ces comptes suscitent parfois la convoitise de grands médias cherchant à renouveler leur audience.

Le youTubeur Hugo Travers, 25 ans, fondateur de "Hugo Décrypte", le 24 février 2022 à Paris © STEPHANE DE SAKUTIN / AFP/Archives

Approché par un grand groupe espagnol, ac2ality a préféré jusqu'ici garder ses distances, sa co-fondatrice Daniela Álvarez expliquant que "l'une des clefs" de son succès "est de ne pas être associé à des médias", qui sont parfois "politisés" ou ont des procédures trop lourdes.

"Ce qui ce joue là, c'est pas forcément les moyens que vous avez, le groupe, si vous êtes installés dans le milieu (...) c'est ce que vous apportez", dit, pour sa part, Hugo Travers.

D'autres journalistes, employés par des médias, créent en parallèle leurs propres contenus sur les réseaux, comme la Britannique Sophia Smith Galer, qui compte plus de 130 millions de vues sur son compte TikTok, où elle parle notamment de santé sexuelle.

"Je suis ma propre rédactrice-en-chef" sur TikTok et "n'ai pas à convaincre un rédacteur-en-chef gardien du temple qu'un sujet est important", explique cette journaliste chez Vice News de 28 ans qui estime que les sujets "importants" pour les jeunes, comme ceux qu'elle aborde, sont trop peu couverts par les médias traditionnels.

Dans certains cas, les 15-30 ans se tournent toutefois toujours vers les médias classiques, nuance Nic Newman. "Quand vous parlez d'un sujet comme l'Ukraine, beaucoup de jeunes ne veulent pas que cela leur soit présenté par des personnes de 18 ans, mais par des personnes qui sont en zone de guerre et savent vraiment de quoi elles parlent."

