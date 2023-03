Les Bourses européennes ouvrent en légère baisse

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris © ERIC PIERMONT / AFP/Archives

Paris (AFP) – Les Bourses européennes baissent légèrement mercredi à l'ouverture après une inflation plus forte que prévu au Royaume-Uni et avant les conclusions de la Banque centrale américaine qui va devoir calibrer sa politique entre la lutte contre la hausse des prix et le choc bancaire.