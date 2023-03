Wall Street dans le rouge après une modeste hausse des taux de la Fed

Le parquet du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a brutalement lâché du lest en fin de séance mercredi, réagissant à une modeste hausse des taux de la Fed, rendue moins agressive vis-à-vis de l'inflation à cause de la crise bancaire.