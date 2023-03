L'emblématique gratte-ciel "Flatiron" de New York vendu aux enchères 190 millions de dollars

Le gratte-ciel de Manhattan "Flatiron", emblématique de New York, le 18 novembre 2015 © Andrew Burton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – Il est un gratte-ciel incontournable et emblématique de New York: le "Flatiron" à l'architecture si particulière du début du XXe siècle a été vendu mercredi aux enchères pour 190 millions de dollars, sous injonction de la justice de la ville pour régler un différend entre ses propriétaires.