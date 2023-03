Wall Street en hausse, digérant la Fed

La façade du New York Stock Exchange, le 10 février 2023 © Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York évolue en hausse jeudi, sur la voie d'un rebond après la chute de la veille et digérant la réunion de la banque centrale américaine (Fed).