Au tour de la France d'interdire TikTok, les contours de la mesure restent à préciser

La France interdit l'utilisation de TikTok sur les téléphones professionnels des fonctionnaires © Kirill KUDRYAVTSEV / AFP/Archives

3 mn

Paris (AFP) – Haro sur TikTok et les "applications récréatives" dans leur ensemble: le gouvernement français a interdit vendredi le téléchargement et l'utilisation du réseau social chinois controversé sur les téléphones professionnels des 2,5 millions de fonctionnaires d'Etat, emboîtant le pas à de nombreux exécutifs et parlements occidentaux.