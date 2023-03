E3 Classic: Van Aert domine Van der Poel et Pogacar à neuf jours du Tour des Flandres

Le Belge Wout van Aert (à droite) a réglé au sprint l'échappée royale qui s'est détachée le 24 mars 2023 sur l'E3 Classic, devançant Mathieu van der Poel (à gauche) et Tadej Pogacar (au fond)

Harelbeke (Belgique) (AFP) – Un feu d'artifices et un podium royal ! Wout Van Aert a remporté l'E3 Classic au terme d'un fabuleux spectacle en dominant au sprint ses deux grands rivaux dans l'optique du Tour des Flandres, Mathieu van der Poel et Tadej Pogacar, vendredi à Harelbeke.

Publicité Lire la suite

A neuf jours du Tour des Flandres (2 avril), deuxième Monument de la saison deux semaines après Milan-Sanremo, le "Big Three" a marqué les esprits. Ces trois-là sont au-dessus de la concurrence, notamment du Français Julian Alaphilippe qui n'a jamais pu suivre le rythme d'enfer imposé dans les dix-sept côtes répertoriées.

Le Belge Van Aert, déjà vainqueur il y a un an à Harelbeke, s'est rassuré en signant son premier succès de la saison, "une confirmation de (ses) très bonnes jambes après quelques semaines frustrantes".

Le Néerlandais Van der Poel, six jours après sa victoire éclatante dans la Primavera, a confirmé "être au sommet de (sa) forme", voulant retenir ses "excellentes sensations dans les côtes pavées".

Quant au Slovène Pogacar, déjà victorieux à neuf reprises en 2023, il a démontré qu'il pouvait rivaliser avec les "Flahutes" malgré sa méconnaissance des parcours flandriens. "J'ai commis des erreurs de placement dans les monts que je ne commettrai plus dans dix jours", a promis le double vainqueur du Tour de France.

Van der Poel a déclenché les hostilités en attaquant dès le Taaienberg, à 80 km de la ligne. Van Aert a directement sauté dans sa roue tandis que Pogacar, mal placé, a dû s'employer pour boucher le trou. Dès cet instant, il n'y en eut plus que pour ces trois-là.

Mathieu van der Poel (à gauche) a déclenché les hostilités sur l'E3 Classic, attaquant à 80 km de l'arrivée jugée à Harelbeke,le 24 mars 2023 © Tim De WAELE / BELGA/AFP/Archives

Dans le Paterberg, après une violente accélération de Pogacar à 40 km du but, il n'y avait déjà plus personne pour les accompagner.

Moins explosif et moins à l'aise que ses deux adversaires dans les passages les plus pentus, Van Aert s'est accroché - "J'étais à la limite dans le Vieux Quaremont" à 47 km de l'arrivée, a-t-il dit - pour mériter de disputer la victoire au sprint.

Un emballage final qu'il a décidé de lancer à 150 mètres de la ligne pour s'imposer d'une longueur.

"J'ai pensé que j'étais le plus frais des trois. Et comme le vent était favorable, je me suis lancé", a expliqué le leader de la formation Jumbo-Visma. "Les Mondiaux de cyclo-cross m'ont servi de leçon (il avait été devancé par Van der Poel fin janvier à Hoogerheide, NDLR). Je ne voulais pas d'un sprint trop court."

Van Aert abordera donc en confiance les course à venir, à commencer par Gand-Wevelgem dimanche, que ne devrait pas disputer Van der Poel et ne figurant pas au programme de Pogacar qui rentre chez lui à Monaco "pour souffler". Le coureur d'UAE ne reviendra en Belgique qu'en fin de semaine prochaine pour les reconnaissances du Ronde.

Wout van Aert, encadré par Mathieu van der Poel (à gauche) et Tadej Pogacar sur le podium de l'E3 Classic le 24 mars 2023 à Harelbeke. Les trois hommes ont écrasé la course, le Belge signé son premier succès de la saison © JASPER JACOBS / BELGA/AFP/Archives

On ne reverra donc les trois hommes sur une même course qu'à l'occasion de la grand messe flamande du 2 avril qui s'annonce explosive et que les rivaux des trois fantastiques doivent déjà redouter.

Au pied du podium, l'Américain Matteo Jorgenson a décroché le titre de "Best of the rest" (le meilleur des autres) en prenant la quatrième place vendredi.

© 2023 AFP