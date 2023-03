Leroy Merlin compte céder le contrôle de la totalité de ses magasins en Russie

Un magasin de bricolage Leroy Merlin près de Moscou, le 24 mars 2023 © NATALIA KOLESNIKOVA / AFP

4 mn

Paris (AFP) – Plus d'un an après le début du conflit en Ukraine, le français Leroy Merlin, géant du matériel de bricolage et l'un des principaux employeurs étrangers en Russie, a annoncé vouloir céder le contrôle de la totalité de ses magasins dans ce pays, l'un de ses plus gros marchés.