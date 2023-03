Wall Street ouvre en baisse, un oeil inquiet sur les banques

Le parquet du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

2 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert en baisse vendredi, de nouveau indisposée par le séisme qui agite le secteur bancaire occidental, avec Deutsche Bank cette fois en ligne de mire, les investisseurs privilégiant les actifs les plus sûrs.