Wall Street termine en hausse, calmée par l'absence de nouvel accident bancaire

Le parquet du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé en petite hausse vendredi, plutôt satisfaite de finir la semaine sans nouveau développement majeur sur le front des banques, même si le marché reste prudent et attentiste.