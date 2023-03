A Vincennes, le congrès Horizons tourne à la thérapie de groupe pour la majorité

L'ex-premier ministre Edouard Philippe, président du parti Horizons avec la cheffe du gouvernement actuelle Elisabeth Borne, lors du premier congrès du parti, membre de la majorité, le 25 mars 2023 à Vincennes (Val-de-Marne) © Alain JOCARD / AFP

3 mn

Vincennes (AFP) – "Horizons est et restera membre de la majorité" mais cette majorité "pourrait mieux fonctionner": lors du premier congrès de son parti, samedi à Vincennes, Edouard Philippe à donné des gages d'unité à Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, en plaidant pour une plus grande "stabilité" du "bloc central".