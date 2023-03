Retraites: Borne tend la main aux syndicats avant un 10e round dans la rue mardi

La Première ministre Elisabeth Borne lors des questions au gouvernement, le 15 mars 2023 à l'Assemblée nationale à Paris © Ludovic MARIN / AFP/Archives

Paris (AFP) – A l'orée d'une dixième journée de manifestations mardi contre la réforme des retraites, la Première ministre Elisabeth Borne a tendu dimanche la main aux syndicats et aux partis politiques afin de "mettre de l'apaisement" et tenter de conjurer un climat délétère et violent.