Bleus: Pavard, buteur de la seconde chance

Dublin (AFP) – Relancé par Didier Deschamps à Dublin, le défenseur déclassé Benjamin Pavard est sorti de sa boîte pour transpercer le rideau défensif des Irlandais (1-0) lundi, et acter sa résurrection après avoir été écarté au Mondial par le sélectionneur.

Le Nordiste de 26 ans devait commencer à trouver le temps long, très long, sur le banc français. Mais après sept matches sans jouer, il a su saisir la main tendue de Deschamps et se montrer décisif, à défaut d'être brillant dans le jeu.

À la 50e minute, il a surgi pour intercepter une passe de Josh Cullen, s'est amené le ballon en bonne position et a déclenché une frappe sèche qui, après avoir effleuré le dos d'un adversaire, s'est logée magnifiquement sur la partie basse de la transversale avant de rentrer. De quoi réveiller le doux souvenir de sa volée magique contre l'Argentine au Mondial-2018...

"La Coupe du monde ne s'est pas passée comme j'aurais souhaité, mais j'étais là pour l'équipe, je suis là pour le collectif. Ce soir, j'ai eu l'opportunité de jouer, ça m'a réussi et en plus, j'ai marqué", a savouré auprès de la Chaîne L'Équipe le défenseur, buteur lors de la première frappe cadrée du match.

Éloigner le souvenir australien

Dans l'euphorie de son troisième but international, le premier depuis novembre 2020, Pavard s'est élancé vers un poteau de corner pour célébrer son bijou d'une longue glissade, avant de se frappe le torse comme un guerrier.

La célébration avait un fort goût de libération pour le Munichois, acclamé par près de 3.000 supporters français massés dans un virage de l'Aviva Stadium.

Ancien taulier de Deschamps, le N°2 des Bleus a brutalement glissé dans la hiérarchie des arrières droits après le premier match de la Coupe du monde au Qatar contre l'Australie (4-1), qu'il a débuté. Jules Koundé a enfilé les habits de titulaire au Qatar, suppléé par le novice Axel Disasi, défenseur axial de formation.

Benjamin Pavard tente de stopper l'Australien Craig Goodwin lors du succès des Bleus à Doha, le 22 novembre 2022 © FRANCK FIFE / AFP/Archives

Le sélectionneur a peu goûté sa prestation face aux Socceroos, et encore moins l'attitude du champion du monde 2018, après. Selon plusieurs médias, Pavard a refusé les critiques formulées par le staff à son endroit, ce qui a achevé de le condamner.

"Personne n'est écarté"

Le boss des Bleus l'a laissé mariner au purgatoire pendant quatre mois, comme une sanction non déclarée, mais il a choisi néanmoins de le sélectionner pour la reprise en mars, avec un statut de remplaçant pour commencer.

"Benjamin a été titulaire les années précédentes" mais au Mondial "il a eu un premier match très compliqué. Et ensuite Jules a pris le relais", a commenté Deschamps en conférence d'après-match.

Certes, "il a eu une période difficile mais malgré sa déception personnelle, il a gardé le bon état d'esprit vis-à-vis du groupe", s'est réjoui le sélectionneur. "Personne n'est écarté, tous peuvent avoir des périodes difficiles, c'est à eux de réagir, par rapport à ce que je leur dis, et quand ils ont du temps de jeu aussi."

Accolade entre le sélectionneur Didier Deschamps et Benjamin Pavard, buteur contre l'Irlande, le 27 mars 2023 à Dublin © FRANCK FIFE / AFP

En l'alignant d'entrée à Dublin, Deschamps a relancé un de ses joueurs les plus capés et maintenu une forme d'émulation sur le côté droit de la défense, où Koundé était dans un fauteuil.

À la 81e minute, le sélectionneur a fait sortir Pavard pour lui offrir du repos et une longue accolade, sous l'œil des caméras.

Au-delà de son but, Pavard n'a pas montré grand-chose cependant, à l'instar de ses partenaires globalement, moins inspirés et mieux contenus que vendredi contre les Pays-Bas (4-0). Le Munichois n'a que très peu centré et il a écopé d'un avertissement très tôt (22e), ce qui l'a peut-être freiné dans son expression offensive.

Mais son but a une grande valeur pour la France, première de son groupe qualificatif avant des échéances plus abordables en juin contre la Grèce et Gibraltar.

