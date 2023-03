Miami: Alcaraz et Sabalenka en contrôle, Fritz-Rune en huitièmes

L'Espagnol Carlos Alcaraz lors d'un match de 16e de finale contre le Serbe Dusan Lajovic, le 26 mars 2023 au Masters 1000 de Miami © CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Los Angeles (AFP) – Les favoris du Masters 1000 de Miami, l'Espagnol Carlos Alcaraz et la Bélarusse Aryna Sabalenka, se sont facilement imposés dimanche, et l'Américain Taylor Fritz et le Danois Holger Rune ont validé leur ticket et s'affronteront en huitièmes de finale.