Wall Street ouvre en hausse, la banque First Citizens bondit de plus de 40%

A la Bourse de New York, le 14 mars 2023 © TIMOTHY A. CLARY / AFP/Archives

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, encouragée par l'annonce de l'acquisition d'actifs de la banque en faillite Silicon Valley Bank par une autre banque régionale américaine, First Citizens, vue comme une nouvelle étape de sortie de crise du secteur.