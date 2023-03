Wall Street termine en ordre dispersé, les banques en verve, la tech en berne

Le parquet du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé sur une note contrastée lundi, avec d'un côté un rebond des banques aidé par l'annonce du rachat de Silicon Valley Bank (SVB) et de l'autre des prises de bénéfices sur les valeurs technologiques, très recherchées ces dernières semaines.