Bleus: Maignan, la parade et la relève

Dublin (AFP) – Le costume de gardien N.1 semble aller comme un gant à Mike Maignan, le successeur de l'historique Hugo Lloris, décisif voire "exceptionnel" dans ses parades et qui, au-delà de ses performances, encadre et rassure une équipe de France en mutation.

Succéder à l'ancien capitaine des Bleus (145 sélections), jeune retraité de la sélection, n'est pas une tâche pesante pour l'aérien portier de l'AC Milan, intronisé nouveau roi de la cage tricolore pour son premier rassemblement complet, à 27 ans.

"Il y avait Hugo, un capitaine qui faisait aussi de très bonnes choses, des arrêts spectaculaires lui aussi. Mais Mike a toutes les qualités, l'envergure et le mental car c'est un leader", s'est enthousiasmé Didier Deschamps depuis Dublin.

Maignan est reparti de la capitale irlandaise avec le sentiment du devoir accompli, deux victoires dans la besace et aucun but encaissé, une performance majuscule au regard des nombreux coups de chaud vécus contre les Pays-Bas (4-0), vendredi, et la République d'Irlande (1-0), lundi.

Face aux "Oranje", le Guyanais a remporté le duel de spécialistes l'opposant à Memphis Depay sur penalty, dans les toutes dernières secondes du temps additionnel. La marée humaine qui l'a enseveli disait tout de l'admiration et de la communion du groupe France autour de son dernier rempart.

Face aux "Boys in Green", Maignan en a vu de toutes les couleurs avant le gong, de la tête contre son camp signée Jules Koundé, claquée au-dessus de son but, jusqu'à la tête puissante de Nathan Collins qu'il a repoussée de la lucarne, d'une main ferme dans un arrêt spectaculaire.

"Pas de doute"

Les premiers témoins de ce superbe réflexe ont enchaîné les superlatifs pour décrire la parade devant les journalistes en après-match.

"C'est un arrêt fantastique, l'un des meilleurs que j'ai vus. J'ai cru que c'était dedans", en a souri le pauvre Collins, beau joueur.

Ibrahima Konaté a rigolé aussi en se remémorant la scène. "Je la voyais dans les buts. Il a surgi de nulle part... Exceptionnel!", a décrit le défenseur de Liverpool.

Les débuts rêvés de "Magic Mike", forfait sur blessure au Mondial, n'ont pourtant pas étonné ses partenaires, ni son sélectionneur.

"Je n'avais pas de doute ou d'incertitude. Il y avait un relais à prendre, mais Mike en pleine possession de ses moyens, c'est du très haut niveau", a déclaré Deschamps. Même son de cloche du côté de Benjamin Pavard, interrogé sur la performance du grand gaillard: "C'est normal, c'est Mike Maignan ! On a l'habitude".

Ces derniers mois, l'ancien Lillois s'était rapproché à grands pas de la cage tricolore, d'abord en chipant la place de N.2 à Steve Mandanda, puis en grappillant quelques matches comme alternative à Lloris, notamment en juin.

Parole écoutée

Sa blessure à un mollet l'a contraint à l'arrêt au moment de la Coupe du monde, mais le voici désormais sans obstacle ni concurrent direct pour garder les filets tricolores.

Le joueur formé au Paris SG, champion de France en 2021 avec Lille, n'a cependant pas attendu d'être titulaire pour faire son trou chez les Bleus, qu'il a rejoint pour la première fois au début de l'été 2019.

Avec une quarantaine de feuilles de match à son actif, Maignan est déjà un pilier de la sélection, une passerelle entre les générations et une voix qui porte dans le vestiaire.

Avant d'affronter les Pays-Bas, il a haussé le ton pour passer ses consignes, en guide et vigie de la défense. "Les gars, sur les coups de pied arrêtés, on se positionne vite en zone. Vite! Et moi je vous dis +plus bas ou plus haut+. Mais on prend vite les positions, très important", rappelle-t-il, selon une vidéo diffusée par la Fédération.

Par ses arrêts, son charisme et son autorité, Maignan s'est très vite imposé. Et pour longtemps, très probablement.

