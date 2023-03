L'UE va doper les bornes électriques sur les grands axes routiers

Une Mini électrique branchée à une station de rechargement à Toulouse, le 24 janvier 2023 © Lionel BONAVENTURE / AFP/Archives

Bruxelles (AFP) – Eurodéputés et États de l'Union européenne se sont mis d'accord mardi sur des objectifs contraignants pour déployer des stations de recharge d'électricité et d'hydrogène à intervalles réguliers le long des grands axes routiers afin d'accompagner le verdissement des automobiles et camions.