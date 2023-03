Les députés LR demandent des sanctions contre leurs collègues de gauche présents à Saint-Soline

Paris (AFP) – Les députés LR ont écrit mardi à la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet pour lui demander des sanctions disciplinaires contre leurs collègues de gauche présents samedi à la manifestation de Sainte-Soline marquée par des affrontements.

Publicité Lire la suite

"L'irresponsabilité dont certains de nos collègues députés ont fait preuve est d'autant plus consternante du fait de l'interdiction de cette manifestation", expliquent les 43 signataires qui comptent le président de LR Eric Ciotti, celui du groupe parlementaire Olivier Marleix et le député Julien Dive qui a posté la lettre sur Twitter.

Sans les nommer, ils demandent des "sanctions disciplinaires à l'égard des élus qui se livrent à des manifestations troublant l'ordre" car "ces faits ne sont pas dignes et respectueux de leur fonction et de l'ensemble des Français".

Des élus LFI et EELV étaient présents à cette manifestation organisée samedi à Sainte-Soline (Deux-Sèvres) contre des "méga-bassines", et émaillée de violences qui ont fait plusieurs blessés et laissé deux participants entre la vie et la mort.

Les signataires LR déplorent aussi que les agriculteurs "subissent également ces affrontements" notamment par une "violation de leur propriété privée".

Ils rappellent que "récemment et pour la première fois, un député a été sanctionné à cause d'un fait générateur extérieur à l'Assemblée", en allusion à l'exclusion pendant 15 jours du LFI Thomas Portes pour une photo où il posait, le pied sur un ballon à l'effigie du ministre du Travail Olivier Dussopt.

"Il n'y a donc aucune raison que les sanctions disciplinaires ne s'appliquent pas dans ces cas précis", ajoutent les députés.

Mme Braun-Pivet a déjà fait valoir dimanche qu'"en tant que présidente de l'Assemblée nationale" elle n'avait "pas de pouvoir de sanction à l'égard des parlementaires concernant les agissements qu'ils peuvent avoir en dehors de l'Assemblée nationale et en dehors de l'hémicycle, et c'est bien normal".

Concernant le cas du député Portes, le tweet incriminé avait eu "une répercussion à l'intérieur de l'Assemblée: "l'hémicycle entier avait été scandalisé par cette photo" et "les députés dans leur ensemble ont refusé de continuer à délibérer tant que" M. Portes ne s'était pas excusé, a-t-elle rappelé sur RTL/LCI/Le Figaro.

De leur côté les Insoumis demandent une commission d'enquête parlementaire sur les choix de maintien de l'ordre à Sainte-Soline. Mais ils ont déjà utilisé leur unique droit de tirage, qui permettrait de facto de lancer une telle commission, et souhaitent que l'Assemblée se saisisse du sujet.

© 2023 AFP