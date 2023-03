Messi et l'Argentine honorés lors d'une cérémonie par la Conmebol

Asuncion (AFP) – "Il était temps qu'une équipe sud-américaine redevienne championne du monde", a affirmé lundi la star argentine Lionel Messi, particulièrement honoré lors d'une cérémonie baptisée "Nuit des étoiles" au siège de la Conmebol au Paraguay pour rendre hommage à l'équipe d'Argentine sacrée au Mondial-2022.

Messi, qui a assisté à l'inauguration d'une statue à son image au musée du football de la Fédération sud-américaine de football, aux côtés de celles de Pelé et de Diego Maradona, a été largement acclamé lors de cet événement qui a fait couler des larmes d'émotion chez les 25 joueurs et les membres de l'encadrement argentins réunis à Luque, près d'Asuncion.

"Je suis comblé. C'est ce qui me manquait. J'ai pu tout réussir dans le football. Je remercie mes coéquipiers pour ce beau cadeau qu'ils m'ont fait. Maintenant, je dois profiter de ce qu'il me reste (en tant que footballeur), quoi qu'il arrive", a humblement déclaré l'attaquant de 35 ans, qui a participé à cinq Coupes du monde.

La chanteuse argentine Soledad Pastorutti lui a dédié la chanson "Brindis", la même qu'elle avait chantée pour Diego Maradona. La chanson avait été publiée par le joueur du PSG sur ses réseaux sociaux pour faire partager ce qu'il a vécu lors du Mondial au Qatar.

L'artiste est descendue de la scène jusqu'au siège de Messi pour lui prendre la main et chanter en même temps que lui. "C'était très enthousiasmant. C'est très fort. Le fait qu'elle me la chante maintenant a été un moment très agréable", a déclaré l'idole argentine, à qui Alejandro Dominguez, président de la Conmebol, a remis une réplique de la Coupe du monde et un bâton représentant le "leader et guide du football mondial".

La chanteuse argentine Soledad Pastorutti se produit lors d'un hommage rendu par la Conmebol aux membres de l'équipe nationale argentine qui ont remporté la Coupe du monde 2022 au Qatar, au siège de la Conmebol à Luque, au Paraguay, le 27 mars 2023 © NORBERTO DUARTE / AFP

Dans une vidéo créée par une intelligence artificielle et diffusée lors de l'événement, Pelé et Maradona ont aussi évoqué des talents exceptionnels de Messi.

"Au-delà de toute l'affection que nous recevons, nous n'avons pas encore vraiment conscience de ce que signifie être champion du monde", a expliqué "La Pulga".

