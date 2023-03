Miami: Sinner et Fritz prennent le quart en costauds, Rybakina fonce en demie

Miami (AFP) – Jannik Sinner et Taylor Fritz, se sont montrés autoritaires pour balayer Andrey Rublev et Holger Rune et accéder en quart de finale à Miami, Elena Rybakina s'ouvrant grand la voie vers les demies chez les femmes, mardi.

En habitué, l'Italien de 21 ans (11e mondial), finaliste de l'épreuve en 2021, atteint ce stade pour la troisième année d'affilée. Sur sa route, le Russe (7e) n'a pas été un gros obstacle, puisqu'il l'a écarté 6-2, 6-4 en passant 1h12 sur le court.

"Aujourd'hui, je me sentais bien et j'ai très bien exécuté mon plan de jeu. Il fallait saisir les opportunités qu'il allait me donner et je l'ai fait", s'est réjoui Sinner, qui mène désormais 3-2 dans leurs confrontations.

Il a fait cavalier seul dans le premier set, plus tranchant et précis, sans laisser la moindre opportunité de breaker à son adversaire.

Rublev, 25 ans, n'en a pas eu une seule non plus dans la seconde manche, car l'Italien, vainqueur à Montpellier en février et demi-finaliste il y a dix jours à Indian Wells, est resté intraitable, toujours aussi inspiré et déterminé, bouclant son match avec 29 coups gagnants et seulement deux fautes directes.

Une partition presque parfaite qui envoie un message fort à la concurrence, à commencer par son prochain adversaire, le Finlandais Emil Ruusuvuori (54e).

L'Américain Taylor Fritz au Masters 1000 de Miami, le 28 mars 2023 © CLIVE BRUNSKILL / Getty/AFP

Fritz (10e) a aussi été très solide pour disposer de Rune 6-3, 6-4 et rallier les quarts de finale à Miami pour la première fois.

L'Américain de 25 ans, qui reste sur un titre glané en Floride, à Delray Beach en février, a été très réaliste dans les moments-clés, puisqu'il a effacé cinq des six balles de breaks que s'est procurées le Danois de 18 ans, révélé l'an passé par son triomphe surprise à Bercy. Et il a converti trois des quatre occasions de lui ravir le jeu de service.

Rybakina sans trembler

"Lors de mes deux premiers tours, mes adversaires (Emilio Nava et Denis Shapovalov, ndlr) frappaient toutes les balles aussi fort qu'ils le pouvaient. Il m'était impossible de jouer mon jeu, je devais juste faire des balles. Aujourd'hui, quand j'ai eu l'occasion d'être agressif, je l'ai été et je voulais juste bien servir et essayer de ne pas lui donner beaucoup de points gratuits", s'est félicité Fritz.

Il pourrait avoir bien plus fort à faire au prochain tour, contre le N.1 mondial et tenant du titre Carlos Alcaraz. A moins que l'Américain Tommy Paul (19e) ne crée la sensation en sortant l'Espagnol dans l'après-midi (heure de Miami).

Au programme du jour, figure l'intégralité des autres 1/8 de finale chez les hommes, dont celui du Russe Daniil Medvedev (5e), autre homme en forme du circuit, contre le Français Quentin Halys (79e).

Chez les femmes, Elena Rybakina (7e) a étrillé 6-3, 6-0 l'Italienne Martina Trevisan (24e), pour atteindre le dernier carré de l'épreuve pour la première fois.

La Kazakhe de 23 ans, qui en est désormais à douze victoires consécutives, n'a jamais tremblé face à une adversaire qu'elle rencontrait pour la première fois, actant une montée en puissance après une entame de tournoi délicate. Elle avait dû effacer une balle de match au 3e tour, avant de renverser l'Espagnole Paula Badosa.

La Kazakhe Elena Rybakina au service face à l'Italienne Martina Trevisan à Miami, le 28 mars 2023 © MATTHEW STOCKMAN / Getty/AFP

La championne de Wimbledon en 2022 et finaliste à Melbourne en janvier s'est notamment appuyée sur son excellent service, ses 10 aces faisant désormais 201 depuis le début d'année, meilleur total du circuit.

En quête d'un "Sunshine Double" (doublé Indian Wells/Miami) que seules trois joueuses ont réussi la même année - Steffi Graf deux fois, Kim Clijsters et Victoria Azarenka -, elle sera ensuite opposée à l'Américaine Jessica Pegula (3e) ou à la Russe Anastasia Potapova (26e).

