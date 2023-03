Wall Street termine en baisse, dans un manque de conviction et d'indicateurs

Le parquet du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé en baisse mardi, alors que le marché était rassuré par la stabilisation du système bancaire, mais manquait de conviction et d'indicateurs capables d'orienter la tendance.