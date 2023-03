L'Inde présente à l'Afrique sa production "abordable" d'équipements militaires

Un engin démineur autonome à l'oeuvre lors d'un exercice indo-africain à Pune, en Inde, le 29 mars 2023 © Money SHARMA / AFP

Pune (Inde) (AFP) – L'Inde a présenté mercredi des hélicoptères, des drones et des pièces d'artillerie produits localement aux chefs d'Etat-major et aux autorités de 31 pays africains, le géant d'Asie du Sud et premier importateur d'armes au monde ambitionnant de devenir un grand exportateur.