Les scientifiques détectent un des plus gros trous noirs jamais observé

Vue d'artiste d'un trou noir qui courbe le trajet de la lumière passant à proximité, dans le phénomène de lentille gravitationnelle, dans une photo fournie par l'ESA le 10 juin 2022 © Handout / ESA/HUBBLE/AFP

Paris (AFP) – Des astronomes ont détecté et mesuré l'un des plus gros trous noirs jamais observé grâce à une nouvelle technique, qui devrait permettre d'en savoir plus sur les milliers de ces géants cosmiques que l'on s'attend à découvrir dans les prochaines années.