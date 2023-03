Manque d'oursins en Méditerranée: la pêche doit-elle faire une pause?

Une poissonnière du marché au poisson d'Ajaccio montre un oursin ouvert, le 25 mars 2023 © Pascal POCHARD-CASABIANCA / AFP

4 mn

Ajaccio (AFP) – Des "oursinades" sans oursins, ou alors venus d'Espagne et de l'Atlantique? Les oursins de Méditerranée manquent de plus en plus à l'appel, au point qu'une fermeture provisoire de cette pêche est même envisagée dans le sud de la France.