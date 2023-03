Wall Street termine en hausse, la tech à l'honneur sur un marché plus à l'aise

Le parquet du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé en nette hausse mercredi, de plus en plus assurée grâce à la stabilisation apparente du système bancaire et à l'accalmie sur le marché obligataire, avec les actions technologiques à l'honneur.