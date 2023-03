Australie: accord du Parlement pour limiter les émissions des gros pollueurs

Une mine de charbon à Bulga, dans la Hunter Valley au nord de Sydney, le 18 novembre 2015 © William WEST / AFP/Archives

Sydney (AFP) – L'Australie, un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre au monde par habitant, a adopté jeudi des lois sur le climat ciblant les plus gros pollueurs, qui forceront les mines, fonderies et raffineries à réduire leurs émissions d'environ 5% par an.