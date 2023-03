C1 féminine: le PSG et l'OL au pied du mur face à Wolfsburg et Chelsea

Paris (AFP) – Les clubs français sous pression: l'Olympique lyonnais, tenant du titre, et le Paris Saint-Germain se déplacent à Chelsea et Wolfsburg jeudi lors des quarts de finale retour de Ligue des champions féminine et devront impérativement marquer et gagner pour accéder au dernier carré de C1.

Publicité Lire la suite

Une élimination de l'OL et du PSG avant les demi-finales serait historique, tant Lyon domine cette compétition depuis des années, vainqueur à huit reprises de la coupe "aux grandes oreilles" entre 2011 et 2022.

Les Parisiennes, elles, ont atteint six fois le dernier carré, notamment lors des trois précédentes éditions (2020, 2021, 2022) et ont été deux fois finalistes en 2015 et 2017, sans jamais remporter la compétition. Il faut remonter à 2014 pour retrouver une édition sans club français en demi-finale...

Moins brillants cette saison notamment à cause de plusieurs absences, Lyon et Paris s'étaient déjà compliqué la tâche en terminant deuxièmes de leur poule lors de la phase de groupes. Et les quarts de finale aller, perdus 1-0 par les deux clubs à domicile, n'ont rien arrangé à leur saison européenne.

A Stamford Bridge (21h00), l'OL a donc pour mission de renverser les Blues, déjà tombeuses deux fois du PSG en phase de groupes (1-0 et 3-0).

En plus de ses stars en attaque, Sam Kerr, Pernille Harder et Fran Kirby, la formation anglaise dispose d'une solide défense et n'a concédé qu'un but cette saison, contre le Real Madrid.

Surtout les Lyonnaises, sans plusieurs de leurs stars blessées (Macario, Hegerberg, M'Bock), ont été trop peu dangereuses mercredi dernier, hormis une belle frappe de Delphine Cascarino, qui a touché le poteau.

La Ballon d'Or 2018 Ada Hegerberg, blessée depuis plusieurs mois, a repris la compétition et a marqué samedi contre Guingamp en D1 (6-0).

Kadidiatou Diani, empruntée ?

Battues par Wolfsburg (1-0) à l'aller au Parc des Princes après avoir été réduites à dix pendant plus de trente minutes, les Parisiennes devront aussi gagner jeudi (18h45) en Allemagne.

© OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP/Archives

Les Allemandes, qualifiées pour leur onzième quart de finale consécutif en C1, paraissent néanmoins à la portée des Parisiennes, à l'image d'un match aller dominé par les joueuses de Gérard Prêcheur, mais en manque d'efficacité.

"Wolfsburg c'est une belle équipe, prestigieuse au niveau international, peut-être qu'elles n'ont pas au match aller fait la prestation qu'elles sont capables de faire mais résultat elles ont gagné, dans une circonstance particulière", a déclaré le coach parisien, mercredi en conférence de presse, s'attendant à une "équipe motivée à venir nous presser".

"On a prévu comment on va jouer par rapport à cela", notamment sur le "mental qui va prendre beaucoup de place", a-t-il ajouté.

Dimanche en championnat, les Parisiennes, deuxièmes juste derrière l'OL, ne se sont pas totalement rassurées devant le but, après leur victoire difficile à Montpellier (1-0).

Leur attaquante star Kadidiatou Diani a semblé empruntée par un contexte extra-sportif compliqué. Son compagnon et conseiller sportif, César Mavacala, est poursuivi par la justice pour extorsion en bande organisée, soupçonné d'avoir fait pression sur le PSG pour obtenir la signature ou la prolongation de ses joueuses.

Après avoir raté un penalty, elle a été exclue en fin de match à la suite d'un geste d'humeur avec la gardienne Lisa Schmitz. Diani est attendue pour une réaction jeudi, au contraire de la défenseure Elisa De Almeida, exclue au match aller.

En demie, si les Lyonnaises venaient à se qualifier, elles retrouveraient le FC Barcelone facilement qualifié après sa victoire au Camp Nou mercredi face à l'AS Rome 5-1 (1-0, à l'aller).

Paris irait défier Arsenal qui a renversé le Bayern Munich en quart, battu 1-0 à l'aller, mais vainqueur 2-0 au retour.

Les demi-finales de la Ligue des Champions féminine doivent se tenir les 22 et 29 avril.

© 2023 AFP