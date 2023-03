C1 féminine: Lyon, tenant du titre, évincé en quarts par Chelsea

La déception de la capitaine de Lyon Wendie Renard après son tir au but manqué face à Chelsea, en quart de finale de la Ligue des champions, le 30 mars 2023 à Stamford Bridge

Londres (AFP) – Rejoint dans les dernières secondes de la prolongation après un penalty très contestable, Lyon a été éliminé par Chelsea aux tirs au but (0-1, 2-1 a.p, 4-3 t.a.b.), jeudi, en quart de finale de la Ligue des champions féminine dont il était tenant du titre.

Après l'élimination du Paris SG un peu plus tôt, par Wolfsburg (1-0, 1-1), il n'y aura pas de club français dans le dernier carré de la C1.

Chelsea affrontera en demi-finale, à la fin du mois, Barcelone, qui s'est facilement défait de l'AS Roma (1-0, 5-1), alors qu'Arsenal retrouvera Wolfsburg.

Huit fois titré en C1 et dans le dernier carré de la compétition lors de six des sept dernières éditions, l'OL a de quoi être très amer après cet épilogue cruel.

Les Françaises avait tiré les leçons de leur prestation trop convenue du match aller prenant la rencontre à bras le corps, même si on se demande encore comment Signe Bruun, seule face au but, à dix mètres, a pu dévisser à ce point sa reprise et ne pas remettre les deux équipes à égalité dès la 4e minute.

Quelques secondes avant, Cascarino avait déjà buté sur Ann-Katrin Berger, alors que Bruun a de nouveau manqué le cadre sur une reprise plus délicate, après un centre d'Ellie Carpenter (5e).

La gardienne de Chelsea Ann-Katrin Berger arrête le tir au but de la milieu de terrain de Lyon Lindsey Horan, en quart de finale de la Ligue des champions, le 30 mars 2023 à Stamford Bridge © JUSTIN TALLIS / AFP

Même si les débats se sont ensuite largement rééquilibrés et que Christiane Endler a dû sortir deux belles interventions - en gagnant son face-à-face avec Sam Kerr partie à la limite du hors-jeu (16e) avant de dévier au dessus de sa transversale une belle frappe de Lauren James (23e) - les joueuses de Sonia Bompastor n'ont jamais perdu le fil.

Le banc presque décisif

A la pause, l'entraîneure des Lyonnaises a lancé Ada Hegerberg, la première Ballon d'Or féminine, de retour d'une longue blessure à une jambe.

Elle a relancé la machine offensive de son équipe en seconde période d'une tête lobée trop croisée (63e).

Mais la récompense est venue un peu plus tard d'un but 100% nord-américain, avec un débordement fougueux de Lindsey Horan et un centre au cordeau que Vanessa Gilles est venue couper au premier poteau pour tromper Berger dans un angle improbable (0-1, 77e).

Presque logique sur l'ensemble des deux matches, la prolongation a longtemps été stérile, bien qu'animée.

C'est finalement le banc lyonnais et la remplaçante Sara Däbritz, trouvée par Hegerberg en retrait, qui ont failli faire la décision d'une frappe en pivot victorieuse (0-2, 110e).

Mais alors que Chelsea semblait au bout du rouleau et n'avait pas été dangereux de toute la prolongation, James est allée chercher un penalty très discutable et qui a nécessité de longues minutes de réflexion à l'arbitre devant les images vidéos.

Malgré les protestations lyonnaises, Maren Mjelde a moins tergiversé pour le transformer dans la lucarne et envoyer tout le monde aux tirs au but (1-2, 120+8).

Les joueuses de Chelsea qualifiées en demi-finales de la Ligue des champions, à l'issue des tirs au but face à Lyon, tenant du titre, le 30 mars 2023 à Stamford Brigde © JUSTIN TALLIS / AFP

Wendie Renard a raté la troisième tentative française, puis James la quatrième anglaise avant que Horan ne voie son ultime tentative repoussée par Berger qui a rendu les Lyonnaises inconsolables après cette défaite cruelle.

© 2023 AFP