Chine: l'économie connaît une "dynamique solide", affirme le Premier ministre

Pékin (AFP) – La croissance chinoise connaît une "dynamique solide" malgré un contexte international difficile, a déclaré jeudi le Premier ministre Li Qiang, qui s'est engagé à soutenir les entreprises, éreintées par la politique dite du zéro Covid et les régulateurs.

Il s'exprimait lors du Forum de Bo'ao pour l'Asie, organisé sur l'île tropicale de Hainan (sud de la Chine). C'est son premier discours dans le cadre d'une conférence internationale depuis sa nomination à son poste début mars.

"La dynamique et l'état de la croissance économique chinoise sont solides", a déclaré Li Qiang devant plusieurs dizaines de dirigeants étrangers, décideurs politiques ou personnalités du monde de l'entreprise.

"La situation en mars sera meilleure qu'en janvier et février", a-t-il souligné en référence à l'abandon fin 2022 des strictes restrictions chinoises anti-Covid qui avaient fortement grippé l'économie.

La gouvernement chinois a défini un objectif de croissance pour cette année "d'environ 5%", l'un des plus faibles depuis des décennies, tout en soulignant qu'il "ne sera pas facile" à atteindre.

Dans son discours jeudi, Li Qiang a promis que son gouvernement offrirait un soutien accru au secteur privé, dont des pans entiers, comme l'immobilier, les technologies et l'enseignement privé ont été dans le collimateur des régulateurs.

"Nous allons lancer une série de nouvelles mesures pour élargir l'accès au marché", a-t-il promis sans détailler ses intentions.

"Nous allons améliorer l'environnement des entreprises (...) pour que les entreprises d'Etat s'améliorent, les entreprises privées aient le courage d'aller de l'avant et les sociétés étrangères aient l'envie d'investir."

Dans un contexte de fortes tensions avec les Etats-Unis, le Premier ministre chinois a également appelé à "s'opposer à l'abus des sanctions unilatérales" ainsi qu'à "la confrontation entre blocs et à une nouvelle guerre froide".

La Chine plaide régulièrement contre l'imposition de sanctions occidentales, notamment américaines, contre la Russie, l'Iran ou la Corée du Nord, estimant qu'elles ne sont pas de nature à résoudre le fond du problème.

"Nous nous engageons à résoudre les différends et les disputes avec d'autres pays par des moyens pacifiques et à sauvegarder conjointement la paix et la tranquillité mondiales", a déclaré Li Qiang.

Le Premier ministre avait rencontré mercredi la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, en marge du Forum de Bo'ao, qui se veut l'équivalent asiatique du Forum économique de Davos.

Des dirigeants étrangers sont présents, comme les Premiers ministres espagnol Pedro Sanchez ou singapourien Lee Hsien Loong.

