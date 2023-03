L'orange de Floride, fruit emblématique en crise

Un tracteur dans un verger d'orangers à Arcadia, en Floride, le 14 mars 2023 © CHANDAN KHANNA / AFP

4 mn

Arcadia (Etats-Unis) (AFP) – Dans la famille de Vernon Hollingsworth, la culture d'orange se transmet de père en fils depuis plus de 150 ans et sa ferme, dans l'est de la Floride, est à la fois motif d'orgueil et d'inquiétude depuis le passage de l'ouragan Ian, en septembre, qui a lessivé sa récolte.