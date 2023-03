Wall Street ouvre en hausse, l'éclaircie se confirme

Le parquet du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

2 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, de plus en plus inspirée par la stabilisation du secteur bancaire et des taux obligataires, mais sans euphorie car l'incertitude demeure.