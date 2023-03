Wall Street termine en hausse, poursuit sa prudente ascension, sans euphorie

Des opérateurs du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé en hausse jeudi, dans un climat de plus en plus apaisé après la crise bancaire, même si les investisseurs se gardent de toute euphorie.