Autisme: comprendre et agir tôt pour prévenir

La professeure et médecin Catherine Barthélémy, le 5 décembre 2016 à Tours © GUILLAUME SOUVANT / AFP/Archives

Paris (AFP) – La recherche et les techniques de pointe aident à mieux comprendre les troubles du neuro-développement (TND) et proposer des interventions adaptées aux personnes autistes, le plus tôt possible, explique à l'AFP le médecin Catherine Barthélémy, directrice du Groupement d'intérêt scientifique (GIS) Autisme et TND.