Wall Street conclut en ordre dispersé face au bond des cours du pétrole

Le parquet du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

4 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a conclu en ordre dispersé lundi face au bond des cours du pétrole qui n'a toutefois pas suscité de réaction de panique sur les marchés actions et obligations.