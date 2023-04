Le Tannat, ce cépage qui a placé l'Uruguay sur la carte mondiale du vin

Le Tannat, aux baies bleu-noir qui contiennent plus de pépins que les autres cépages, est riche en tanins astringents, le 13 mars 2023 dans le vignoble de la bodega Bouza, à Melilla, en Uruguay © Pablo PORCIUNCULA / AFP

Montevideo (AFP) – A plus de 10.000 km de ses origines françaises, un cépage autrefois réputé âpre a propulsé l'Uruguay sur la carte mondiale du vin. Au pays des gauchos et de la viande grillée, le Tannat a trouvé un hôte idéal avec son climat tempéré et humide.