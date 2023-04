A Limassol, Russes et Israéliens font flamber le marché immobilier

La ville de Limassol, dans le sud de Chypre, depuis les collines d'Amathous, le 20 mars 2023 © Alex MITA / AFP

5 mn

Limassol (Chypre) (AFP) – Des Israéliens jouant la surenchère, et des Russes ou des Ukrainiens prêts à payer des loyers exorbitants: à Limassol, le marché immobilier flambe, laissant pour compte les Chypriotes qui peinent de plus en plus à s'y loger.