Apple attendu dans la course ralentie au métavers

San Francisco (AFP) – Apple pourrait dévoiler son casque de réalité "mixte" (augmentée et virtuelle) en juin, après des années de spéculation, alors que le métavers suscite moins d'enthousiasme de la part des investisseurs et des consommateurs que l'année dernière.

Une interview de Tim Cook, le patron du groupe californien, au magazine GQ, a relancé la rumeur cette semaine.

Sans donner d'information concrète, le dirigeant vante les mérites de la réalité augmentée, qui permet de "superposer des choses du monde numérique sur le monde réel" pour "améliorer la communication entre les gens, les connexions avec les autres".

"C'est l'idée qu'il y a cet environnement qui pourrait être encore meilleur que juste le monde réel", argumente-t-il.

De nombreux observateurs et analystes prédisent désormais la présentation d'un casque de réalité augmentée et virtuelle (AR et VR) en juin, lors du WWDC, la conférence annuelle d'Apple pour les développeurs.

Daniel Ives, de Wedbush Securities, parie sur des "lunettes" à environ 2,500 dollars.

Ce lancement, s'il a lieu, permettrait à la marque à la pomme de renforcer son écosystème de produits et services, estime l'analyste.

"Il y aura des critiques, mais nous pensons que c'est la bonne décision stratégique pour Apple", a-t-il dit à l'AFP.

Métavers en perte de vitesse

Les experts attendaient déjà un casque Apple l'année dernière, lors du précédent WWDC. Fin janvier 2022, Tim Cook avait en effet indiqué qu'il voyait "beaucoup de potentiel" dans les réalités mixtes, et qu'il y "investissait en conséquence".

Le métavers était alors largement décrit comme l'avenir d'internet, après le web et le mobile, sous l'impulsion de Meta.

Mais les efforts du géant des réseaux sociaux n'ont pour l'instant pas débouché sur une adoption notable, au-delà des adeptes de jeux vidéo aux univers immersifs, avec ou sans réalité virtuelle.

D'après une étude de Piper Sandler publiée mardi, 29% des adolescents américains possèdent un casque de VR (contre 87% qui ont un iPhone), mais seuls 14% l'utilisent au moins une fois par semaine, un chiffre qui n'a pas progressé depuis l'automne.

Les casques "Quest" de Meta représentaient plus de 80% du marché fin 2022, selon le cabinet Counterpoint.

Mais comme de nombreux autres géants des technologies rattrapés par la mauvaise conjoncture économique, la maison mère de Facebook et Instagram a dû licencier des milliers de personnes, et sa branche spécialisée dans le métavers n'a pas été épargnée.

Google a de son côté remisé pour de bon le mois dernier les Google Glass, des lunettes à réalité augmentée qui n'ont jamais décollé.

Et les deux concurrents ont dû se reconcentrer sur l'intelligence artificielle, en plein boom depuis le succès de ChatGPT, le logiciel de la start-up OpenAI, financée notamment par Microsoft.

"Contrôler la technologie"

"Après que Facebook a perdu autant d'argent dans ce domaine, cela semble bizarre de lancer un nouveau casque pour les consommateurs", remarque l'analyste indépendant Rob Enderle. "Mais peut-être que le train est sur les rails et qu'il est difficile de l'arrêter".

"Dans tout ce que nous avons fait, il y avait toujours beaucoup de sceptiques", a déclaré Tim Cook dans l'interview à GQ.

Quel que soit le produit, sa société veut "contrôler la technologie de base", a détaillé le patron. "Assembler des morceaux de la technologie de quelqu'un d'autre ne nous intéresse pas".

"Apple va essayer de sortir sa propre version, et amener les autres à le suivre", prédit Carolina Milanesi de Creative Strategies.

Selon l'analyste, Meta veut créer une forme immersive de Facebook, avec un modèle économique toujours fondé sur la publicité, alors que son voisin de Cupertino vend des appareils haut de gamme et un univers de services sur mesure, du divertissement aux paiements.

Elle voit bien Apple proposer par exemple des versions en réalité augmentée de films ou de concerts via ses applications de streaming.

