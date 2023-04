Sur l'île de Wight, peur sur les plages souillées par les égouts

Chani Kind, porte-parole de l'association Surfers against Sewage, sur la plage de Ryde sur l'île de Wight, le 30 mars 2023 © GLYN KIRK / AFP

Ryde (Royaume-Uni) (AFP) – "Nous sommes à la plage de Ryde. C'est un endroit tellement beau et inspirant, mais il y a des décharges d'égouts et je ne peux pas m'empêcher de me demander si on y est en sécurité", se désole Chani Kind.