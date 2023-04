Les principaux ports de Californie à l'arrêt, à cause d'un mouvement social

Une vue aérienne du port de Los Angeles, prise le 14 octobre 2021 © Robyn Beck / AFP/Archives

Los Angeles (AFP) – Deux des plus importants ports des Etats-Unis, ceux de Los Angeles et Long Beach en Californie, sont à l'arrêt vendredi à cause d'un mouvement social démarré la veille, qui a interrompu le trafic de conteneurs, faute de main d'oeuvre.